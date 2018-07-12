Росздравнадзор проверит пластических хирургов из 43 клиник Татарстана

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Татарстану проверят 43 клиники, которые занимаются пластической хирургией в республике, сообщается на сайте ведомства.
По поручению Правительства России специалисты Росздравнадзора проверят помещения и медицинское оборудование медучреждений. Также специалисты проинспектируют профподготовку пластических хирургов.
Итоги проверки Росздравнадзор подведет в октябре 2018 года.
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