Рустам Минниханов: В первом полугодии в РТ добыли 17,6 млн тонн нефти

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Фото: president.tatarstan.ru
(Карабаш, 12 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В первом полугодии 2018 года на территории Татарстана нефтяники добыли 17,64 млн тонн нефти. По сравнению с прошлогодними показателями нефтедобыча снизилась на 0,7 процента. Причина снижения — выполнение сделки ОПЕК+. Об этом на Нефтяном саммите республики рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.
«Добыча сократилась на 0,7 процента по отношению к прошлому году. Это связано с выполнением нашей страной условий соглашения ОПЕК+. Однако небольшое снижение добычи не помешало нефтяникам республики нарастить объем инвестиций», — отметил Минниханов.
Он добавил, что в нынешних условиях невысоких цен на нефть ключевым фактором успеха нефтяных компаний становится себестоимость добычи. Поэтому только активное внедрение инноваций позволит татарстанским нефтяникам обеспечивать эффективную нефтедобычу и воспроизводство запасов.
При этом он отметил, что, несмотря на значительный рост доли налоговых платежей и отчислений в себестоимости нефти, выросла налогооблагаемая прибыль по отрасли. «Нефтепром РТ продолжает решать стратегические задачи развития. Сегодня на комплексе „ТАНЕКО“ мы запустили два новых крупных производства, которые ежегодно позволят дополнительно вырабатывать 1,6 млн тонн дизтоплива и более 500 тыс. тонн авиакеросина высочайшего качества», — заявил лидер республики.
Президент подчеркнул, что сейчас «Татнефть» накопила громадный технологический потенциал. «Он может стать колоссальным, прорывным ресурсом только при наличии компетентного персонала. Поэтому центральной темой саммита стало развитие человеческого капитала», — заключил Рустам Минниханов.
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