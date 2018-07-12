Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран-участниц НАТО подтвердили будущее членство Грузии.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом альянса, сообщает РИА Новости.

«Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии, Грузия станет членом НАТО, наши лидеры это вчера подтвердили, мы продолжим работать с вами (с Грузией — прим. Т-и) для подготовки членства», — приводит агентство слова Генсека НАТО.

Столтенберг также сообщил, что страны НАТО в совместном заявлении отметили успехи Грузии в проведении необходимых реформ для вступления в блок.

Встреча лидеров стран-участниц НАТО проходит в эти дни в Брюсселе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Столтенберг высказался за поддержание контакта стран-членов НАТО с Россией.

НАТО не может принять единого решения о членстве Грузии с 2008 года. Тогда Кремль выступал против расширения альянса, полагая, что это угрожает национальной безопасности российского государства.