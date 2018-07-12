Среднемесячная зарплата в Татарстане за четыре месяца составила более 33 тыс. рублей

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Фото: архив/Александр Эшкинин
(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В январе — апреле 2018 года среднемесячная начисленная зарплата работников в Татарстане составила 33 тыс. 42,8 рублей. Об этом сегодня на заседании коллегии Минтрудсоцзащиты РТ сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 8,8 процента, подчеркнул спикер. По его словам, максимальный размер заработной платы отмечен у работников, которые добывают полезные ископаемые, — 54 тыс. 124 рубля.
«Самый низкий уровень заработной платы, как и в прошлом году, — у работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — 20 тыс. 38 рублей», — добавил Валиуллов.
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