Необразованные девочки наносят ущерб мировой экономике до 30 трлн долларов

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Из-за необразованных девочек мировая экономика теряет от 15 до 30 трлн долларов. К такому выводу пришел Всемирный банк, сообщает «Интерфакс».
В странах с низким уровнем доходов менее двух третей девочек заканчивают начальную школу, а неполное среднее образование имеется лишь у 30 процентов женского населения. В мире в целом порядка 77 процентов женщин имеют как минимум несколько классов среднего образования.
Всемирный банк также отмечает, что женщины с полным средним образованием имеют больше шансов на трудоустройство, а зарабатывают они более чем вдвое больше тех, кто был лишен этой возможности.
В обзоре также говорится, что женщины, у которых есть хотя бы среднее образование, реже могут столкнуться с насилием в семье, их уровень психологического благополучия в целом выше.
Образованные женщины приносят выгоду и для общества: снижается детская и материнская смертность и голод; замедляется рост численности населения в странах, где она слишком высока; а также женщины активнее включаются во все сферы жизни.
Кроме того, женская часть населения, у которой есть хотя бы среднее образование, принимает более эффективные решения по части их семей, а дети у таких женщин в среднем здоровее.
«Мы не можем позволить гендерному неравенству стать на пути мирового прогресса. Неравенство в образовании — еще одна проблема, которую можно исправить и которая обходится миру в триллионы долларов», — цитирует агентство слова главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.
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