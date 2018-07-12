Необразованные девочки наносят ущерб мировой экономике до 30 трлн долларов

Всемирный банк оценил потери мировой экономики из-за упущенной возможности повысить производительность труда и доходы женской части населения.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Из-за необразованных девочек мировая экономика теряет от 15 до 30 трлн долларов. К такому выводу пришел Всемирный банк, сообщает «Интерфакс».

В странах с низким уровнем доходов менее двух третей девочек заканчивают начальную школу, а неполное среднее образование имеется лишь у 30 процентов женского населения. В мире в целом порядка 77 процентов женщин имеют как минимум несколько классов среднего образования.

Всемирный банк также отмечает, что женщины с полным средним образованием имеют больше шансов на трудоустройство, а зарабатывают они более чем вдвое больше тех, кто был лишен этой возможности.

В обзоре также говорится, что женщины, у которых есть хотя бы среднее образование, реже могут столкнуться с насилием в семье, их уровень психологического благополучия в целом выше.

Образованные женщины приносят выгоду и для общества: снижается детская и материнская смертность и голод; замедляется рост численности населения в странах, где она слишком высока; а также женщины активнее включаются во все сферы жизни.

Кроме того, женская часть населения, у которой есть хотя бы среднее образование, принимает более эффективные решения по части их семей, а дети у таких женщин в среднем здоровее.

«Мы не можем позволить гендерному неравенству стать на пути мирового прогресса. Неравенство в образовании — еще одна проблема, которую можно исправить и которая обходится миру в триллионы долларов», — цитирует агентство слова главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.

Сегодня в мире более 130 млн девочек от шести до 17 лет не имеют возможности посещать школу.