Народно-обрядовый праздник отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары.

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 27 раз отметили праздник кряшен Питрау.

Народно-обрядовый праздник Питрау отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары. Во всех районах проживания кряшен этот праздник ждут с особым нетерпением.

На челнинском празднике водили хороводы, исполняли частушки, состязались в играх. Особенно привлекательными мероприятиями для зрителей стали борьба за звание «Питрау сандугачы» («Петровский соловей»), состязания на ловкость, силу, бег с препятствиями, распиливание дров, перетягивание каната, вязание веников, конкурс по мастерству составления банных веников.

Впервые в Автограде Питрау отмечался в 1991 году. Этот же год ознаменовался рождением челнинского фольклорного ансамбля кряшен «Карендешлер». Он по традиции выступил перед гостями праздника. Также Питрау своими выступлениями украсили молодежный ансамбль «Жанагайлар», оркестр юных ложечников «Белекяй дэдэйляр».