Главное
В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

12 июля 2018, 20:00

Культура

В Набережных Челнах 27 раз отметили праздник кряшен Питрау

Рекомендуем

Фото: Дом дружбы народов

Народно-обрядовый праздник отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары.

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 27 раз отметили праздник кряшен Питрау.

Народно-обрядовый праздник Питрау отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары. Во всех районах проживания кряшен этот праздник ждут с особым нетерпением.

На челнинском празднике водили хороводы, исполняли частушки, состязались в играх. Особенно привлекательными мероприятиями для зрителей стали борьба за звание «Питрау сандугачы» («Петровский соловей»), состязания на ловкость, силу, бег с препятствиями, распиливание дров, перетягивание каната, вязание веников, конкурс по мастерству составления банных веников.

Впервые в Автограде Питрау отмечался в 1991 году. Этот же год ознаменовался рождением челнинского фольклорного ансамбля кряшен «Карендешлер». Он по традиции выступил перед гостями праздника. Также Питрау своими выступлениями украсили молодежный ансамбль «Жанагайлар», оркестр юных ложечников «Белекяй дэдэйляр».

  

Следующая новость

Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ
Новости дня
21:14
РЖД приобретут 104 новых вагона для пригородных перевозок почти на 6 млрд рублей
21:00
Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ

Концерт приурочен к 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.

20:50
Минниханов поздравил участников пятой республиканской полевой олимпиады юных геологов

Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».

20:44
Самый дешевый в мире автомобиль перестал пользоваться спросом
20:30
Владимир Путин удостоил певицу Валерию ордена Дружбы
20:24
13 июля на озере Лесное проведут экологическую акцию

Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону и дно водоема.

20:16
Ильдар Гильмутдинов: «Родной язык» должен быть, а каким — пусть выберут школьники

Глава Комитета по делам национальностей ГД РФ рассказал о компромиссном решении по поправкам к законопроекту о языках.

20:14
Стали известны подробности сценария второго приквела «Игры престолов»
20:00
В Набережных Челнах 27 раз отметили праздник кряшен Питрау

Народно-обрядовый праздник отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары.

19:56
Рустам Минниханов: Вопрос логистики — ключевой в реализации соглашения с провинцией Хэйлунцзян

Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян и Президент Татарстана обсудили возможность организации прямых авиарейсов между регионами.

19:50
Маргарита Симоньян назвала свое «единственное разочарование» ЧМ в России

Самыми сильными областями с точки зрения проведения мундиаля главред МИА «Россия сегодня» сочла работу полиции, пресс-служб и коммунальщиков.

19:44
В Голливуде снимут фильм про спасение детей из пещеры Таиланда
19:34
Порошенко пожаловался на российскую ФСБ по всей Украине
19:31
В Карелии с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
19:28
На южные курорты России поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей
19:14
Первое в РТ отделение почты нового формата открылось в Набережных Челнах
19:12
Маргарита Симоньян призналась, что не знает, о чем говорил Путин с Моуринью
19:08
Трамп встретился с Порошенко
19:00
В шорт-лист конкурсной программы мусульманского кино вошло 65 фильмов

Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.

18:56
Между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян подписано соглашение о сотрудничестве

До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.

18:50
Симоньян предрекла увеличение турпотока в Россию при послаблении визового режима

Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».

18:44
Грантовую поддержку получат 708 педагогов РТ
18:36
Опубликован график отключения горячей воды за июль

Отключение горячей воды в Казани связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.

18:30
Роспотребнадзор помог жителям РТ отсудить 7 млн у недобросовестных предпринимателей
18:18
В Татарстане за полгода произошло 59 несчастных случаев на производстве

Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.

События

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение

12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино

12 июляПраздничное открытие «Ситилинк» в Азино будет проходить с 13 по 15 июля

12 июляКоварная болезнь МакSим: почему певица бросила сцену на пике популярности

12 июляДобро пожаловать или посторонним вход воспрещен: как федеральный Сабантуй стал для батыров лотереей

11 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

11 июляСамые яркие болельщицы матчей ЧМ в Казани: фоторепортаж «Татар-информ»