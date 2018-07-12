В Набережных Челнах откроют центр по переподготовке пенсионеров

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах создают центр по профессиональной переподготовке пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Обучение будет бесплатным, пишут «Челнинские известия».
Нововведения коснутся тестирования граждан по определению личностных качеств и профессиональных компетенций. Исходя из результатов тестирования, человеку можно подсказать, какая трудовая деятельность ему подходит, чтобы он мог не только заработать, но и заняться делом «по душе».
Создатели определяются, по каким специальностям будет работать центр, чтобы они совпадали со спросом на рынке труда. Новый центр откроет свои двери в октябре этого года.
Директор центра занятости Татьяна Быданова отметила, что за три года переобучение через центр занятости прошли 220 челнинцев предпенсионного возраста: повышают квалификацию сметчики, бухгалтеры, «для себя» учатся на операторов ЭВМ, дизайнеров интерьера и ландшафта, флористов.
В программе центра есть курсы для медсестер, парикмахеров, швей, кладовщиков, контролеров, младших воспитателей, маляров, плотников, поваров, санитарок, токарей, слесарей, водителей автомобилей. Есть возможность до 55 лет открыть свое дело: для желающих выделяется господдержка в сумме 117, 6 тыс. рублей на каждого.
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