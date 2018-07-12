В результате происшествия один турист погиб.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Кабардино-Балкарии группа альпинистов из Петербурга попала под камнепад, сообщает RT.

Четверо туристов из Санкт-Петербурга попали под камнепад на перевале Урал в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

В результате ЧП погиб 56-летний мужчина. Тело погибшего и троих альпинистов эвакуировали на вертолете. Сообщается, что оставшиеся туристы не пострадали.

