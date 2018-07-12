В Татарстане 288 предприятий выплачивали зарплату ниже минимальной

В апреле и мае выявлено 200 фактов выплаты заработной платы ниже МРОТ.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За три месяца этого года выявлено 288 предприятий Татарстана, где выплата зарплаты проводилась ниже минимальной заработной платы в республике. Об этом сегодня на заседании коллегии Минтрудсоцзащиты РТ сообщил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов.

По словам спикера, в апреле и мае текущего года проверено 1 тыс. 146 предприятий, обнаружено 200 фактов выплаты заработной платы ниже МРОТ.

Он отметил, что большее число таких случаев зафиксировано в Казани, Нижнекамске, Аксубаевском районе.