Казанскую улицу назовут именем генерала Виктора Ерина

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В жилом комплексе «Южная поляна» Приволжского района Казани появится улица Генерала Ерина — российского государственного деятеля, Героя РФ, уроженца Казани. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.
Виктор Ерин — генерал армии, родился в Казани в 1944 году. В 1964 году начал служить в органах внутренних дел участковым уполномоченным.
С 1992-го по 1995 год был министром внутренних дел РФ.
Удостоен наград Героя Российской Федерации, ордена Красной Звезды, медали и благодарности Президента России.
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