Казанскую улицу назовут именем генерала Виктора Ерина

Виктор Ерин — генерал армии, родился в Казани в 1944 году.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В жилом комплексе «Южная поляна» Приволжского района Казани появится улица Генерала Ерина — российского государственного деятеля, Героя РФ, уроженца Казани. Об этом сообщается на портале мэрии Казани.

Виктор Ерин — генерал армии, родился в Казани в 1944 году. В 1964 году начал служить в органах внутренних дел участковым уполномоченным.

С 1992-го по 1995 год был министром внутренних дел РФ.

Удостоен наград Героя Российской Федерации, ордена Красной Звезды, медали и благодарности Президента России.