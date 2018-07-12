АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановый ремонт на четырех магистральных нефтепроводах

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Альметьевск — Азнакаево-2, Калтасы — Куйбышев, Чекмагуш — Азнакаево, Альметьевск — Куйбышев-1.
На участках нефтепроводов специалистами предприятия ликвидирован временный вантуз. Выполнена замена четырех ненормативных отборов давления на участке Азнакаево — Альметьевск магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев.
В ходе работ были подключены вновь построенные участки магистрального нефтепровода Альметьевск — Куйбышев-1 общей протяженностью более 13,5 км, произведена замена задвижки и выполнена вырезка 6 дефектов МН.
В период плановой остановки магистральных нефтепроводов было развернуто 17 ремонтных котлованов. Проведение работ в круглосуточном режиме на территории Республики Татарстан и Удмуртской Республики обеспечивалось ремонтными бригадами Альметьевского, Казанского, Ромашкинского и Удмуртского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть — Прикамье».
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть — Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.
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