День рыбака отметили в Рыбно-Слободском районе РТ

Фото: «Авыл офыклары»
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На набережной реки Кама в Рыбной Слободе отметили День рыбака. Традиционно праздник начался соревнованиями по рыбной ловле, пишет газета «Авыл офыклары».
В состязаниях, которые длились два часа, приняли участие жители Казани, Нижнекамска, Рыбной Слободы. В роли главного судьи выступил Радис Имамов из спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин». Погода была ветреная, и рыбакам не очень везло. Первую большую рыбу выловил учитель физики Ильназ Гайнуллин из Нижнекамска, который впервые принял участие в соревнованиях.
Восьмиклассник Илья Решетилов ни один год не пропускает соревнования по рыбной ловле и занимает призовые места. Папа научил его удить рыбу с трех лет. Каждый год он рыбачит с одного места на площадке при спуске по лестнице. В прошлом году он получил приз зрительских симпатий.
После завершения соревнования рыбаки по одному подходили к судьям и показывали, сколько они наловили рыбы. После взвешивания общего улова судьи определяли также вес самой крупной рыбы и заносили данные в протокол.
Затем на набережной Камы стартовал праздник. Ведущие выпустили в небо голубей – символ мира и гармонии на земле. Лучшие рыбаки сезона были награждены Благодарственными письмами. На сцене выступили самодеятельные артисты и танцоры.
Первое место в состязаниях по рыбной ловле занял Ильназ Гайнуллин, наловивший 1,690 кг рыбы. Он же стал победителем в номинации самая большая рыба (490 граммов). На втором месте Илья Решетилов (400 граммов), на третьем – Ислам Шакиров (390 граммов). Анатолий Власов был признан самым пожилым участником состязаний, а Амир Сафаров – самым юным. Все они были награждены грамотами и памятными подарками. В завершение праздника была приготовлена уха.
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