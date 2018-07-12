Татарстанских паломников будет сопровождать во время хаджа повар из РТ

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Фото: архив/Шамиль Садыков
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Для паломников из РТ во время хаджа в Саудовской Аравии будет готовить татарстанский повар. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель директора «ДУМ РТ Хадж» Ильдус Сабитов.
По его словам, повар из РТ будет сопровождать татарстанских паломников впервые.
«Повар будет готовить для паломников блюда татарской национальной кухни. Ранее татарстанские хаджии питались блюдами турецкой кухни», — отметил Сабитов.
Он подчеркнул, что питание предусмотрено только для паломников, которые приобрели туры по программе «Стандарт».
Также в этом году власти Саудовской Аравии отказались от традиционных виз, вклеиваемых в загранпаспорта. В этом году при прохождении границы паломники должны будут показать паспорт и визу, распечатанную на листе А4.
В 2018 году из Татарстана отправятся в хадж 1800 паломников. Первая группа паломников вылетит из республики в Саудовскую Аравию 4 августа. Группы хаджиев состоят в среднем из 49 человек.
«Стоимость путевок начинается от 149 тыс. рублей. В основном это самый популярный пакет среди паломников», – отметили в пресс-службе ДУМ РТ.
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