Российский МИД считает НАТО «бесполезным военным блоком»

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В МИД России назвали НАТО «бесполезным военным блоком», комментируя итоговое заявление саммита Североатлантического альянса. Об этом сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.
Пока «бесполезный» военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы собираемся смотреть ЧМ-2018, отметили в российском МИД.
Ранее на саммите было заявлено о «провокационной деятельности» России на границе с альянсом, который также упрекнул Россию в том, что страна развертывает «современные ракеты двойного назначения в Калининграде», сообщает РИА Новости.
Также было отмечено, что Россия якобы не раз нарушала воздушное пространство стран альянса и продолжает наращивать военную мощь в Крыму.
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