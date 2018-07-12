В Татарстане открылся нефтяной саммит-2018

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Фото: president.tatarstan.ru
(Карабаш, 12 июля, «Татар-информ»). В татарстанском поселке Карабаш открылся Нефтяной саммит-2018, посвященный 75-летнему юбилею добычи нефти в республике. Мероприятие посетил Президент РТ Рустам Минниханов.
Он осмотрел выставку новых разработок республиканских нефтяных и технологических предприятий и организаций. Среди них оказались ПАО «Татнефть», «Бугульминский механический завод», компании «Татнефть», АО «РИТЭК», ПАО «Кварт», ЗАО «Нефтех», компании «ЭЛКАМ», «ТатПром-Холдинг», «ТАПАРТ» и «НПФ «Пакер», а также Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нефтяная элита Татарстана собралась в 17-й раз для создания консолидированной позиции в отношении дальнейшего развития отрасли.
В частности, «Татнефть» показала результаты внедрения цифровых технологий в нефтедобычу — digital-моделирование керна, технологию дренирования и обработки дальних участков пласта с помощью создания каналов малого диаметра и радиуса.
Кроме того, Президенту РТ рассказали о цифровом двойнике Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».
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