Рустам Минниханов запустил на ТАНЕКО установки гидроочистки керосина и дизельного топлива

Мощность установки гидроочистки керосина составляет 500 тысяч тонн в год, установки гидроочистки дизельного топлива – 1,6 миллиона тонн в год.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня на АО «ТАНЕКО» в Нижнекамске были запущены установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. Участие в торжественной церемонии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Присутствоваший на церемонии заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин выразил надежду на то, что запуск этих установок станет основой импортозамещения в российском нефтеперерабатывающем комплексе.

Кроме того, замминистра заявил о планах распространить на всю Россию накопленные на ТАНЕКО «опыт и компетенции». Видео с фрагментом его речи опубликовал в своем Instagram’е Президент РТ.

Участниками запуска новой установки также стали генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО» Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин и глава Нижнекамского района республики Айдар Метшин.

Мощность установки гидроочистки керосина составляет 500 тыс. т в год, установки гидроочистки дизельного топлива – 1,6 млн т в год. Их запуск позволит ТАНЕКО нарастить выпуск авиационного керосина марок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 950 тыс. т в год, а дизельного топлива «Евро-5» – до 3 млн т в год, отмечает ИА «Девон».