Фото: ГУ МЧС России по РТ
Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане сошедший с рельсов вагон поезда к ночи поставили на колеса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на Куйбышевской железной дороги вблизи станции Тихоново во время маневрирования с рельсов сошел груженный щебнем вагон.
На помощь машинисту грузового состава приехала оперативная группа Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона, а вечером из Бугульмы прибыл восстановительный поезд.
Около половины двенадцатого вечера грузовой вагон был поставлен на пути.
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