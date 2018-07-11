Один из вагонов грузового состава съехал с рельсов вблизи станции Тихоново во время маневрирования на запасных путях.

Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Татарстане сошедший с рельсов вагон поезда к ночи поставили на колеса, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на Куйбышевской железной дороги вблизи станции Тихоново во время маневрирования с рельсов сошел груженный щебнем вагон.

На помощь машинисту грузового состава приехала оперативная группа Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона, а вечером из Бугульмы прибыл восстановительный поезд.

Около половины двенадцатого вечера грузовой вагон был поставлен на пути.