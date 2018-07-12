Исследователи узнали механизм зарождения болезни Альцгеймера

Ученым удалось зафиксировать момент, когда структура тау-белка начинает меняться.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Соединенных Штатах смогли выяснить механизм зарождения болезни Альцгеймера. Результаты их работы опубликованы в научном журнале eLife, передает РИА Новости.

Болезнь Альцгеймера вызывается клубками тау-белка, которые повреждают нейроны. Ученым удалось зафиксировать момент, когда структура белка начинает меняться, но его молекулы еще не начинают слипаться друг с другом.

«Мы расцениваем это как "Большой взрыв" в изучении тау-белка», – подчеркнул ведущий участник исследования Марк Даймонд.

Теперь после разработки новых методов медики смогут диагностировать заболевание еще до появления его очевидных признаков. Кроме того, исследователи уверены, что можно найти способ предотвратить слипание молекул тау-белка. Это позволит как минимум замедлить развитие болезни.