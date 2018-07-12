Посол Бельгии назвал условие отмены санкций против РФ

Рекомендуем
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо назвал условием снятия санкций с России достижение ряда политических договоренностей, в том числе по Украине. Он сказал об этом в интервью газете «Известия».
Дипломат подчеркнул, что его страна, разумеется, предпочла бы отсутствие санкций их наличию. Но констатировал, что этого невозможно добиться без сближения позиций сторон.
«Первым и главным в разрешении санкционной проблемы является урегулирование на Украине», – особо заметил посол, отметив значение переговоров в «нормандском формате», несмотря на их не слишком успешный ход.
Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
Награда присуждается Рафкату Кантюкову за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.
Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино