Посол Бельгии назвал условие отмены санкций против РФ

По мнению Жана-Артура Режибо, сторонам следует сблизить свои позиции.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо назвал условием снятия санкций с России достижение ряда политических договоренностей, в том числе по Украине. Он сказал об этом в интервью газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что его страна, разумеется, предпочла бы отсутствие санкций их наличию. Но констатировал, что этого невозможно добиться без сближения позиций сторон.

«Первым и главным в разрешении санкционной проблемы является урегулирование на Украине», – особо заметил посол, отметив значение переговоров в «нормандском формате», несмотря на их не слишком успешный ход.