Минтруд назвал максимальный размер пенсии после реформы

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). После повышения пенсионного возраста в России максимальный размер страховой пенсии составит примерно 34 тыс. рублей. Об этом заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил на заседании Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Интерфакс».
Замминистра пояснил, что размер пенсии будет ограничивать величина базы для начисления страховых взносов. Она не может превышать 1 млн 21 тыс. рублей в год, или примерно 85 тыс. рублей в месяц. Так как пенсия по старости равняется 40 процентам от заработка, отсюда и возникает сумма в 34 тыс. рублей.
При этом Пудов напомнил, для при расчете пенсии учитывается не последний заработок, а заработок на протяжении всей жизни. Это означает, что база для расчета пенсии будет меньше максимальной.
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