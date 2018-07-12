Несколько подсудимых с подозрением на корь находятся в госпитале СИЗО «Матросская тишина».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Из-за эпидемии кори «Бутырку» закрыли на карантин, сообщает РИА Новости.

25 камер СИЗО «Бутырка» были закрыты на карантин из-за подозрения на эпидемию кори среди арестантов.

Чтобы предотвратить распространение болезни в изоляторе выключили вентиляцию, а арестантов не выводят на всех камер.

Нескольких заключенных от правили в госпиталь СИЗО «Матросская тишина».

