Раскрыт внешний облик европейского истребителя пятого поколения

Новая машина должна будет заменить истребители Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Французская компания Dassault Aviation продемонстрировала внешний облик будущего европейского истребителя пятого поколения в своем ролике, размещенном на видеохостинге YouTube.

Новая машина должна будет заменить истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. При этом предусмотрена разработка не только пилотируемого, но и беспилотного варианта.

Своей передней частью истребитель немного похож на своего предшественника – Rafale, а аэродинамическая схема концепта напоминает о программе американского истребителя шестого поколения F/A-XX, замечает РИА Новости.

Среди уже производящихся истребителей пятого поколения можно назвать американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, российский Су-57, китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31.