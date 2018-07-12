Раскрыт внешний облик европейского истребителя пятого поколения

Рекомендуем
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Французская компания Dassault Aviation продемонстрировала внешний облик будущего европейского истребителя пятого поколения в своем ролике, размещенном на видеохостинге YouTube.
Новая машина должна будет заменить истребители поколения 4++ Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon. При этом предусмотрена разработка не только пилотируемого, но и беспилотного варианта.
Своей передней частью истребитель немного похож на своего предшественника – Rafale, а аэродинамическая схема концепта напоминает о программе американского истребителя шестого поколения F/A-XX, замечает РИА Новости.
Среди уже производящихся истребителей пятого поколения можно назвать американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, российский Су-57, китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31.
Следующая новость
Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
Награда присуждается Рафкату Кантюкову за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.
Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино