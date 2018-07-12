Скандировавший «Слава Украине» хорватский футболист извинился перед россиянами

Домагой Вида подчеркнул, что его поступок не был преднамеренным.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Выкрикнувший «Слава Украине» на записанном после матча со сборной России видео защитник команды Хорватии Домагой Вида еще раз извинился перед россиянами за свой поступок.

«Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно», – приводит ТАСС слова футболиста, сказанные журналистом после встречи со сборной Англии.

Помощник тренерского штаба команды Хорватии Огнен Вукоевич после победы над сборной России опубликовал в своем Instagram’е ролик, на котором Домагой Вида выкрикивает вызвавшую скандал фразу.

Международная федерация футбола сочла лозунг политическим и вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала. Последнего также отстранили от работы в штабе сборной.

И Вида, и Вукоевич ранее выступали за киевское «Динамо». Именно этим Вукоевич объяснил появление ролика.