Скандировавший «Слава Украине» хорватский футболист извинился перед россиянами

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Выкрикнувший «Слава Украине» на записанном после матча со сборной России видео защитник команды Хорватии Домагой Вида еще раз извинился перед россиянами за свой поступок.
«Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно», – приводит ТАСС слова футболиста, сказанные журналистом после встречи со сборной Англии.
Помощник тренерского штаба команды Хорватии Огнен Вукоевич после победы над сборной России опубликовал в своем Instagram’е ролик, на котором Домагой Вида выкрикивает вызвавшую скандал фразу.
Международная федерация футбола сочла лозунг политическим и вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала. Последнего также отстранили от работы в штабе сборной.
И Вида, и Вукоевич ранее выступали за киевское «Динамо». Именно этим Вукоевич объяснил появление ролика.
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