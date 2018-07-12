FIFA попросит реже показывать привлекательных болельщиц в трансляциях

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (FIFA) намерена попросить национальных вещателей и собственную съемочную группу реже показывать во время трансляции игр привлекательных болельщиц на трибунах. Об этом заявил руководитель департамента корпоративной социальной ответственности организации Федерико Аддиечи, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
Этот вопрос обсуждался 11 июля в ходе дискуссии по поводу реализуемой FIFA в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года антидискриминационной программы. В частых появлениях симпатичных женщин в трансляциях были усмотрены признаки сексизма, пояснил Аддиечи.
Вспомнил он и о случаях, когда болельщики преследовали женщин-телеведущих. В целом представитель FIFA назвал эту проблему более актуальной на нынешнем мундиале, чем проблема расизма.
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