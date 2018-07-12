В Альметьевском районе стартует V Республиканская олимпиада юных геологов

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевском районе Татарстана начинает свою работу юбилейная, пятая по счету Республиканская полевая олимпиада юных геологов. Она состоится на базе детского лагеря «Солнечный», принадлежащего НГДУ «Елховнефть».
Как сообщает пресс-служба Президента РТ, чтобы поприветствовать участников олимпиады, приедут Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Также к юным геологам обратятся гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и ректор К(П)ФУ Ильшат Гафуров.
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