Татар-информ

12 июля 2018, 07:30

Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов примет участие в нефтяном саммите РТ-2018

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Экономика и финансыОфициальная хроника

Рустам Минниханов примет участие в нефтяном саммите РТ-2018

Традиционное ежегодное совещание руководителей нефтяных компаний республики состоится в поселке Карабаш Бугульминского района РТ.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова состоится традиционный нефтяной саммит РТ-2018. Обсуждение актуальных отраслевых вопросов и проблем состоится в поселке Карабаш Бугульминского района республики.

Сразу после прибытия лидер Татарстана осмотрит выставочную экспозицию, подготовленную татарстанскими нефтяниками. Затем состоится пленарное заседание саммита.

Оценку состоянию нефтегазового сектора республики по итогам минувшего года дадут Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель руководителя Минэнерго РФ Павел Сорокин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и ветеран отрасли Рашад Фаткуллин.

В ходе пленарного заседания будут сформулированы планы отрасли на 2019 год, названы ключевые и перспективные направления. Состоится дискуссия по наиболее актуальным вопросам. Итог обсуждению подведет Президент Татарстана.

Также на саммите состоится вручение государственных наград РТ и награждение корпоративными наградами.


 

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