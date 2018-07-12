Рустам Минниханов примет участие в пуске нового производства на АО «ТАНЕКО»

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ). Сегодня на АО «ТАНЕКО» состоится запуск установок гидроочистки керосина и дизельного топлива. В торжественной церемонии должен принять участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на официальном сайте лидера республики.
В церемонии также примут участие генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», председатель совета директоров АО «ТАНЕКО» Наиль Маганов, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин и глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.
Кроме того, запланирован приезд заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина.
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