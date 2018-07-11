Праздничное открытие «Ситилинк» в Азино с 13 по 15 июля

При совершении покупки всем клиентам дискаунтера выдается в подарок клубная карта, позволяющая накапливать бонусы и расплачиваться ими.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Электронный дискаунтер «Ситилинк» запускает 2-й магазин в Казани по адресу: ул. Закиева, д.1, ТОЦ «Победа» (цокольный этаж).

Не пропустите праздничное открытие магазина «Ситилинк» 13 – 15 июля! Традиционные 3 дня, когда федеральная сеть дарит потрясающую возможность совершать как никогда выгодные покупки, получать к ним максимум приятных сюрпризов и просто хорошее настроение!

В период праздничного открытия в новом казанском магазине в районе Азино установлены специальные низкие цены на целый ряд товаров, среди которых: ноутбук HP 14-bw000ur за 10 990 рублей, планшет PRESTIGIO Muze 8 LED 3G за 2690 рублей, телевизор DIGMA диагональю 32 дюйма за 7990 рублей и др. Также будет действовать одна из самых любимых акций — «1000 товаров по рублю». По ее условиям, при покупке на сумму от 1000 рублей, второй товар из указанного списка продается за 1 рубль. При совершении покупки всем клиентам выдается в подарок клубная карта дискаунтера, позволяющая накапливать бонусы и расплачиваться ими. Запланированные на все 3 дня конкурсы порадуют возможностью выиграть действительно ценные подарки.

Всего около 20 процентов площади магазина занимает зона обслуживания электронными терминалами, через которые покупатели делают заказ, а около 80 процентов площади магазина приходится на склад. Процесс покупки в «Ситилинк» прост, удобен, и в среднем занимает 4 – 7 минут. Это прекрасный вариант для тех, кто ценит свое время и деньги, ведь в дискаунтере техника стоит в разы дешевле.

Новый магазин, как всегда, предложит жителям и гостям города широкий ассортимент компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других категорий более чем 700 ведущих брендов.

Возможность покупки «здесь и сейчас» — огромный плюс для горожан, которым больше не надо ждать доставку в течение нескольких дней. Просто оформите заказ на сайте или в магазине через терминал и получите товар в самые короткие сроки. Забрать заказ можно непосредственно в любом из полноформатных магазинов по удобному адресу (ул. Закиева, д.1 или ул. Сары Садыковой, д. 30) или в любом пункте выдачи «Ситилинк»-мини и, конечно, можно оформить доставку на дом. Компания не прибегает к услугам сторонних курьерских компаний, покупатель всегда получает товар из рук сотрудника. Поэтому все вопросы, связанные с доставкой, решаются быстро и легко.

Подробности по всем активностям и акциям в дни открытия магазина на сайте «Ситилинк»: https://www.citilink.ru

Подробнее со списком адресов магазинов и пунктов выдачи дискаунтера можно ознакомиться здесь: https://www.citilink.ru/about/stores/

На правах рекламы