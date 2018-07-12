Нижнекамск попал в число лидеров по выполнению запросов архивных документов

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Нижнекамск оказался в числе лидеров по выполнению запросов архивных документов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Об этом стало известно на выездной коллегии Госкомитета РТ по актуальным проблемам развития архивного дела.
Совещание проходило в Нижнекамске, в нем приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина и представители из 46 различных архивных учреждений республики.
Участники совещания посетили нижнекамский архив и многофункциональный центр, где также оказываются услуги по выполнению запросов от населения.
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