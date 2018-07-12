В Гуляй-парке Елабуги планируется построить площадку для выгула собак

Площадка станет первой в городе.

(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабуге планируют построить площадку для выгула собак. Об этом сообщили в ходе рабочего совещания, посвященного поддержке приюта «Верность». Встреча прошла под руководством и. о. руководителя райисполкома Рената Хайруллина.

Первая в городе площадка для выгула собак должна разместиться на территории строящегося «Гуляй-парка». С инициативой строительства объекта выступили столичные архитекторы, проектирующие зону отдыха. Они и включили площадку для собак в окончательный план застройки «Гуляй-парка». Правда, пока не определен источник финансирования.