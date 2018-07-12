Многофункциональный центр Менделеевска оформили в едином фирменном стиле

В Менделеевске появились специальные знаки для горожан.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске появились специальные таблички для информирования граждан о месте нахождения и пути следования в многофункциональный центр города, сообщает ИЦ «Менделеевск».



Оформление центра осуществляется в связи с федеральными требованиями по единому фирменному стилю. Работы проводятся за счет средств местного бюджета.



Начальник Управления капитального строительства Артур Захарян сообщил, что пока в Менделеевске появилось только шесть знаков. Указатели и аншлаги установлены по улице Фомина. Данная работа будет продолжена. Работы контролирует глава района Валерий Чершинцев.



Руководитель многофункционального центра Альфия Зиннатуллина уточнила, что отныне у здания МФЦ могут припарковать свой транспорт люди с ограниченными возможностями здоровья, сейчас здесь появился соответствующий знак.



Многофункциональный центр работает в Менделеевске с 2012 года, учреждение оказывает жителям государственные и муниципальные услуги.