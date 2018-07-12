В Елабужском районе РТ строится новый многофункциональный центр

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(Елабуга, 12 июля, «Татар-информ»). Многофункциональный центр в селе Альметьево планируется открыть в сентябре этого года. Об этом сообщила глава Альметьевского сельского поселения Разима Мингалеева. Строительство стартовало зимой.
Объект является долгожданным для жителей села: на сегодняшний день праздничные мероприятия сельчане вынуждены проводить в доме у заведующего клубом, так как старый ДК разрушился из-за ветхости. Новый клуб рассчитан на 100 мест, под крышей МФЦ также разместятся исполком поселения, библиотека и сельский музей.
На днях строители приступят к строительству крыши объекта. МФЦ строится за счет республиканской казны. Всего выделено более 14 млн. руб.
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