В Елабужском районе РТ строится новый многофункциональный центр

У жителей села Альметьева появится свой клуб на 100 мест.

(Елабуга, 12 июля, «Татар-информ»). Многофункциональный центр в селе Альметьево планируется открыть в сентябре этого года. Об этом сообщила глава Альметьевского сельского поселения Разима Мингалеева. Строительство стартовало зимой.

Объект является долгожданным для жителей села: на сегодняшний день праздничные мероприятия сельчане вынуждены проводить в доме у заведующего клубом, так как старый ДК разрушился из-за ветхости. Новый клуб рассчитан на 100 мест, под крышей МФЦ также разместятся исполком поселения, библиотека и сельский музей.

На днях строители приступят к строительству крыши объекта. МФЦ строится за счет республиканской казны. Всего выделено более 14 млн. руб.