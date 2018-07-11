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Елена Кривопатре

11 июля 2018, 22:29

Происшествия

Татарстанцы задолжали алиментов на три миллиарда рублей

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Фото: Елена Кривопатре

Сегодня судебные приставы-исполнители прошлись рейдом по неплательщикам алиментов.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Общий долг жителей Татарстана по алиментам на сегодняшний день вырос до трех миллиардов рублей, по данным Управления федеральной службы судебных приставов по РТ.

Всего на сегодня в республике насчитывается 20 тысяч неплательщиков алиментов – в основном это мужчины от 30 до 42 лет. Причем половина из них скрывают свои доходы от государства.

Впрочем, от своих родительских обязанностей уклоняются не только мужчины, среди неплательщиков можно встретить женщин и детей, которые перестали заботиться о своих престарелых родителях.

Сегодня судебные приставы-исполнители Приволжского района Казани вышли в очередной рейд по взысканию алиментов. Чтобы застать нерадивых родителей дома с большей долей вероятности приставы выбирают раннее утро или поздний вечер.

Из трех должников, которые стояли в плане рейда, приставы смогли застать дома только одного. Мужчина сразу открыл дверь и очень удивился такому визиту. Выяснилось, что он исправно переводил деньги своему 10-летнему сыну, но один из платежей за июнь по какой-то причине не дошел.

«Супруга этого должника пришла к нам на прием и сказала, что алименты не оплачены за два месяца. С ее слов, мужчина сказал, что ребенок не его и платить он больше не будет. Мы стараемся принимать меры в таких случаях. Сумма у этого мужчины небольшая – восемь тысяч рублей. Мы выпишем ему требование на оплату и пригласим на прием, чтобы он предъявил нам чек», – объяснила судебный
пристав-исполнитель Ирина Архипова.

Другие должники, которых приставы запланировали сегодня навестить задолжали своим детям более крупные суммы – 300 и 700 тысяч рублей. Оба давно уже отклоняются от выполнения своих родительских обязанностей.

За неоплату алиментов должников могут ограничить в выезде за границу, лишить водительских прав или отправить за решетку. Но, даже получив подобное наказание, нужную сумму должнику все равно придется выплатить.

 

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