В Татарстане 15 заместителей директоров по воспитательной работе выиграли гранты

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Татарстане выбраны 15 образовательных учреждений – лучших по организации воспитательной работы в 2017-2018 учебном году. Заместители директоров этих организаций стали победителями гранта «Лучший заместитель директора по воспитательной работе профессиональной образовательной организации». Об этом сообщает Минобрнауки РТ.
Министерство ежегодно проводит мониторинг эффективности воспитательной работы в колледжах и техникумах республики. В этом году учреждения оценивались по четырем показателям. В частности, по работе органа студенческого самоуправления, спортивно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности, по профилактике асоциального поведения.
Победителями гранта стали заместители директоров по воспитательной работе педагогического колледжа, автотранспортного техникума им. А. П. Обыденнова, энергетического колледжа, колледжа технологии и дизайна, торгово-экономического техникума Казани, а также организаций других городов республики.
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