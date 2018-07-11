Один из огней светился ярче двух остальных, а спустя некоторое время объекты пропали из виду.

(Набережные Челны, 11 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах очевидцы увидели следы треугольного НЛО в ночном небе. Видеоролик опубликован в социальных сетях.

В Набережных Челнах в ночном небе появились странные огни в форме треугольника. Жители уверены, что стали очевидцами появления НЛО. Они засняли увиденное на видео.

По словам авторов роликов, инцидент произошел в районе 39-го комплекса. В ночном небе появились светящиеся сферы, которые сформировали треугольник. Один из огней светился ярче двух остальных, а спустя некоторое время объекты пропали из виду.

Жители Набережных Челнов уверены, что наблюдали в небе полет инопланетного корабля. Некоторые граждане отнеслись к данному заявлению с долей скептицизма. Уфологи пока никак не прокомментировали ситуацию.