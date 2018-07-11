Делегация китайской провинции Хэйлунцзян прибыла в Татарстан

В планах гостей из Поднебесной посетить Иннополис, Свияжск и КФУ, а также встретиться с Президентом Татарстана.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Большая делегация из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла сегодня в Татарстан. В международном аэропорту «Казань» их встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Возглавляет делегацию губернатор провинции Ван Вэньтао. Завтра у гостей по плану посещение наукограда Иннополис, осмотр достопримечательностей остров-града Свияжск и знакомство с работой одного из старейших вузов России – Казанского федерального университета.

Ближе к вечеру, запланирована встреча Президента Татарстана сначала с творческой группой китайского еженедельного издания «Чжунго Синьвэнь», которое планирует записать интервью с Рустамом Миннихановым, затем должна состояться встреча лидера Татарстана с губернатором Ван Вэньтао, а позже – встреча с китайской делегацией в расширенном составе. Ожидается, что между Татарстаном и правительством провинции Хэйлунцзян будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Провинция Хэйлунцзян, что в переводе с китайского означает «Река черного дракона», располагается на Северо-Востоке Китая. Административный центр и крупнейший город провинции – Харбин. Население – более 38 млн человек.

Хэйлунцзян – один из крупных экономических центров Китая. Почти четверть товарооборота между Россией и КНР приходится именно на эту провинцию. Она обладает большими запасами нефти, угля, базальта, мрамора, графита, леса и т.д.

Основные направления деятельности в регионе – пищевая промышленность, машиностроение, нефтехимия, энергетика. В сельском хозяйстве развиты животноводство, рыбная промышленность и овощеводство.