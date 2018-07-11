Главное
В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

11 июля 2018, 21:58

Экономика и финансыПолитика

Делегация китайской провинции Хэйлунцзян прибыла в Татарстан

Рекомендуем

Фото: tatarstan.ru

В планах гостей из Поднебесной посетить Иннополис, Свияжск и КФУ, а также встретиться с Президентом Татарстана.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Большая делегация из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла сегодня в Татарстан. В международном аэропорту «Казань» их встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Возглавляет делегацию губернатор провинции Ван Вэньтао. Завтра у гостей по плану посещение наукограда Иннополис, осмотр достопримечательностей остров-града Свияжск и знакомство с работой одного из старейших вузов России – Казанского федерального университета.

ÐŸÑ€Ð¸Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÑƒ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð“ÑƒÐ±ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¥ÑÐ¹Ð»ÑƒÐ½Ñ†Ð·ÑÐ½ ÐšÐ¸Ñ‚Ð°Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ ÐÐ°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð’Ð°Ð½Ð° Ð’ÑÐ½ÑŒÑ‚Ð°Ð¾

Ближе к вечеру, запланирована встреча Президента Татарстана сначала с творческой группой китайского еженедельного издания «Чжунго Синьвэнь», которое планирует записать интервью с Рустамом Миннихановым, затем должна состояться встреча лидера Татарстана с губернатором Ван Вэньтао, а позже – встреча с китайской делегацией в расширенном составе. Ожидается, что между Татарстаном и правительством провинции Хэйлунцзян будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.  

 

Провинция Хэйлунцзян, что в переводе с китайского означает «Река черного дракона», располагается на Северо-Востоке Китая. Административный центр и крупнейший город провинции – Харбин. Население – более 38 млн человек.

Хэйлунцзян – один из крупных экономических центров Китая. Почти четверть товарооборота между Россией и КНР приходится именно на эту провинцию. Она обладает большими запасами нефти, угля, базальта, мрамора, графита, леса и т.д.

ÐŸÑ€Ð¸Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÑƒ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð“ÑƒÐ±ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð° Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñ†Ð¸Ð¸ Ð¥ÑÐ¹Ð»ÑƒÐ½Ñ†Ð·ÑÐ½ ÐšÐ¸Ñ‚Ð°Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¹ ÐÐ°Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð’Ð°Ð½Ð° Ð’ÑÐ½ÑŒÑ‚Ð°Ð¾

Основные направления деятельности в регионе – пищевая промышленность, машиностроение, нефтехимия, энергетика. В сельском хозяйстве развиты животноводство, рыбная промышленность и овощеводство.

Следующая новость

На цифровизацию тепловых сетей в Набережных Челнах потратят 18 млн рублей

Новости дня
20:16
Ильдар Гильмутдинов: «Родной язык» должен быть, а каким — пусть выберут школьники

Глава Комитета по делам национальностей ГД РФ рассказал о компромиссном решении по поправкам к законопроекту о языках.

20:14
Стали известны подробности сценария второго приквела «Игры престолов»
20:00
В Набережных Челнах 27 раз отметили праздник кряшен Питрау

Народно-обрядовый праздник отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары.

19:56
Рустам Минниханов: Вопрос логистики — ключевой в реализации соглашения с провинцией Хэйлунцзян

Губернаторском китайской провинции Хэйлунцзян и Президент Татарстана обсудили возможность организации прямых авиарейсов между регионами.

19:50
Маргарита Симоньян назвала свое «единственное разочарование» ЧМ в России

Самыми сильными областями с точки зрения проведения мундиаля главред МИА «Россия сегодня» сочла работу полиции, пресс-служб и коммунальщиков.

19:44
В Голливуде снимут фильм про спасение детей из пещеры Таиланда
19:34
Порошенко пожаловался на российскую ФСБ по всей Украине
19:31
В Карелии с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
19:28
На южные курорты России поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей
19:14
Первое в РТ отделение почты нового формата открылось в Набережных Челнах
19:12
Маргарита Симоньян призналась, что не знает, о чем говорил Путин с Моуринью
19:08
Трамп встретился с Порошенко
19:00
В шорт-лист конкурсной программы мусульманского кино вошло 65 фильмов

Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.

18:56
Между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян подписано соглашение о сотрудничестве

До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.

18:50
Симоньян предрекла увеличение турпотока в Россию при послаблении визового режима

Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».

18:44
Грантовую поддержку получат 708 педагогов РТ
18:36
Опубликован график отключения горячей воды за июль

Отключение горячей воды в Казани связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.

18:30
Роспотребнадзор помог жителям РТ отсудить 7 млн у недобросовестных предпринимателей
18:18
В Татарстане за полгода произошло 59 несчастных случаев на производстве

Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.

18:14
Пассажиры в поездах дальнего следования купили около 65 тыс. товаров ЧМ-2018
18:12
Симоньян позлорадствовала над фейк-ньюз BBC о России

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» предположила, что ранее одураченные западной прессой европейцы перестанут доверять собственным СМИ.

18:02
С начала года Роспотребнадзор выявил 14 случаев фальсификации молока в Татарстане

Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.

18:00
Менеджер Данилко призвал не «хоронить» Сердючку раньше времени
17:54
Минтруд хочет изменить порядок индексации пенсий для роста доходов пенсионеров
17:44
В Татарстане за полгода возбуждено 32 уголовных дела за невыплату зарплаты

Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.

События

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение

12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино

12 июляПраздничное открытие «Ситилинк» в Азино будет проходить с 13 по 15 июля

12 июляКоварная болезнь МакSим: почему певица бросила сцену на пике популярности

12 июляДобро пожаловать или посторонним вход воспрещен: как федеральный Сабантуй стал для батыров лотереей

11 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

11 июляСамые яркие болельщицы матчей ЧМ в Казани: фоторепортаж «Татар-информ»