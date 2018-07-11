В Татарстане за полгода произведено 647,5 тыс. т молока и 196,4 тыс. т мяса

Наибольший рост объемов производства молока отмечен в 11 районах республики.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Татарстана за полгода произведено 647,5 тыс. т молока, что составляет 101 процент к уровню 2017 года. Также было произведено 196,4 тыс. т мяса скота и птицы, или 102 процента к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах республики насчитывается 727 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 243 тыс. голов коров. Приплод телят за полгода составил 158 тыс. голов.

Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с прошлым годом возросло в Балтасинском, Зеленодольском, Сабинском, Кукморском, Дрожжановском, Атнинском, Лениногорском, Тетюшском и Алькеевском районах. Сокращение численности отмечено в Агрызском, Алексеевском, Муслюмовском, Чистопольском, Ютазинском, Бугульминском, Менделеевском и Пестречинском районах РТ.

Наибольший рост объемов производства молока наблюдается в Черемшанском, Кукморском, Азнакаевском, Атнинском, Балтасинском, Лениногорском, Зеленодольском, Сабинском, Заинском, Алькеевском и Альметьевском районах. Низкие показатели зафиксированы в Муслюмовском, Кайбицком, Чистопольском, Бугульминском, Буинском, Мензелинском, Апастовском, Менделеевском, Камско-Устьинском, Дрожжановском, Тукаевском, Алексеевском районах РТ.