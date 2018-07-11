Казань вошла в топ-5 городов ЧМ-2018 по заполняемости стадионов

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Казань заняла четвертое место среди городов, принимающих мундиаль, по заполняемости стадиона, следует из данных аналитического агентства ТурСтат.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шесть матчей, которые были проведены на «Казань Арене», посетили более 254 тыс. зрителей. Средняя заполняемость стадиона составила 98,9 процента, на трех матчах стадион был заполнен на 100 процентов. «Казань Арена» была максимально заполнена зрителями на матчах Бразилия — Бельгия, Франция — Аргентина и Польша — Колумбия.
Стопроцентной заполняемостью отметились оба стадиона в Москве — «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак». Также в пятерку вошли «Стадион Фишт» в Сочи и «Стадион Санкт-Петербург».
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