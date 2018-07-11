Суд на Украине продлил арест Вышинского

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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Херсонский суд продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Игоря Поночовного.
Защита просила отпустить журналиста под обязательство адвоката, однако он будет находиться под арестом до 13 сентября.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. 6 июля он был обвинен Генпрокуратурой Украины в незаконном хранении оружия, поскольку в его банковском сейфе хранился пистолет.
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