Гостей музыкального фестиваля Елабуги общественный транспорт будет развозить до поздней ночи

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(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Общественный транспорт Елабуги в дни празднования фестиваля Б. Березовского «Летние вечера в Елабуге» будет работать до 23 часов вечера. Об этом сегодня сообщили в исполкоме города. Напомним, фестиваль стартует 12 июля. В течение четырех дней на стадионе «Молодежный» будут проходить концерты классической музыки с участием всемирно известных музыкантов.
Музыканты в город приедут сегодня ночью. На территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный» завершаются подготовительные работы по организации звука, мест для гостей. Также установлены большие экраны, где будут транслироваться выступления музыкантов. Кроме того, запланирована прямая трансляция концертов на ютуб-канале телеканала ЕСН.
Сегодня эпидемиологи обработали территорию (около 4 га) от комаров, гнуса, клещей и грызунов. Щадящим методом, то есть безвредным для людей специалисты продезинфицировали и пруды, и устье реки Тойма, а также газоны. Как заверили местные дезинфекторы, эффективность таких действий будет максимально долгой, главное, чтобы не было продолжительных дождей.
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