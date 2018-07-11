Сабантуй-2018 отгремел на самаркандской земле

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Фото: Самаркандский вестник
(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В парке «Ешлик» города Самарканда (Узбекистан) отметили Сабантуй и 25-летие со дня образования культурного центра «Умырзая» («Подснежник»), пишет «Самаркандский вестник».
Уже на подходе к парку можно было услышать зажигательные мелодии и песни от самодеятельных артистов центра. Гостей за праздничным столом радушно встречали активисты центра Закия Тилавова, Хамид Давлетшин, Шамиль Ахмеров, Венера Ганиева и другие.
Открывая Сабантуй, председатель татаро-башкирского культурного центра Ахмед Субханкулов отметил, что Сабантуй сумел сохранить свою основу и сегодня является одним из важнейших факторов духовного сплочения татарского народа.
Колорит празднику придавало выступление популярного певца и ведущего из Ташкента Руслана Гайнанова и гостьи – заслуженной артистки Татарстана и Башкортостана Ферузы Халдаровой, под их зажигательные композиции стали танцевать представители различных национальностей.
Особенно праздник порадовал детей, которые участвовали во всех конкурсах и состязаниях. Все участники получали в подарок мороженое.
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