Сабантуй-2018 отгремел на самаркандской земле

Гостей за праздничным столом радушно встречали активисты центра Закия Тилавова, Хамид Давлетшин, Шамиль Ахмеров, Венера Ганиева и другие.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В парке «Ешлик» города Самарканда (Узбекистан) отметили Сабантуй и 25-летие со дня образования культурного центра «Умырзая» («Подснежник»), пишет «Самаркандский вестник».

Уже на подходе к парку можно было услышать зажигательные мелодии и песни от самодеятельных артистов центра. Гостей за праздничным столом радушно встречали активисты центра Закия Тилавова, Хамид Давлетшин, Шамиль Ахмеров, Венера Ганиева и другие.

Открывая Сабантуй, председатель татаро-башкирского культурного центра Ахмед Субханкулов отметил, что Сабантуй сумел сохранить свою основу и сегодня является одним из важнейших факторов духовного сплочения татарского народа.

Колорит празднику придавало выступление популярного певца и ведущего из Ташкента Руслана Гайнанова и гостьи – заслуженной артистки Татарстана и Башкортостана Ферузы Халдаровой, под их зажигательные композиции стали танцевать представители различных национальностей.

Особенно праздник порадовал детей, которые участвовали во всех конкурсах и состязаниях. Все участники получали в подарок мороженое.