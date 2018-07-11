Художники из 12 стран мира в Елабуге пишут «Народные игры и забавы»

В городе стартовал международный арт-симпозиум по современному искусству.

(Елабуга, 11 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Международный арт-симпозиум «Народные игры и забавы» в Елабуге в этом году собрал 44 художника. В течение всей этой неделе они будут участвовать в мастер-классах, обсуждать актуальные темы во время круглых столов. Большая часть времени будет посвящена творчеству. Свои взгляды и понимание темы «Народные игры и забавы» мастера живописи должны отразить в двух работах.

Сегодня участники симпозиума прогулялись по Шишкинским местам, посетив Святой Ключ, Красную горку и другие заповедные места нацпарка «Нижняя Кама». 12 июля с участием художников состоится круглый стол по современному искусству на тему «Народные игры и забавы». Второй год в рамках арт-симпозиума в Елабуге открывается выставка участников. В этом году свои работы представили Виктор Дорджаев и Дьулустан Бойтунов.

Якутский художник Дьулустан Бойтунов привез в Елабугу выставку «Тюркский мир Севера». Он постоянный участник елабужского арт-симпозиума, а в этом году ему предложили организовать собственную экспозицию. Это его первая персональная выставка за пределами своей республики. Среди его работ много картин, где нарисованы лошади. Как признался мастер, у него к этим животным особая любовь.

Автор второй выставки «Ойрат Тумен» Виктор Дорджиев родом из Калмыкии. В Елабуге он представил работы, сделанные из кости. Это фигурки шахмат, людей, необычных животных, шкатулки – во всем чувствуется национальный колорит. Художник работает с самыми разными материалами: глиной, костью, бивнями мамонта и слона. «По-моему, в арт-симпозиуме должны участвовать не только художники, но и мастера-скульпторы. Только живописи мало, если добавится еще и скульптура, будет великолепно», – считает Виктор Дорджиев.

В этом году в арт-симпозиуме принимают участие художники из 12 стран: Эфиопии, Болгарии, Венгрии, Молдовы, Португалии, Турции, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Китая, Белоруссии. Кульминационным моментом уже по сложившейся традиции станет итоговая выставка работ, созданных во время симпозиума. Она будет экспонироваться в Выставочном зале Елабуги. Торжественное открытие такой экспозиции пройдет 17 июля.



