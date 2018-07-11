ВТБ Регистратор заключил договор на ведение реестра акционеров с компанией ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» – лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком».

Генеральный директор АО «ВТБ Регистратор» Константин Петров отметил: «Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – компанией "Ростелеком". ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить "Ростелекому" сервис высочайшего качества».

ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.