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Трое детей пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Бугульминском районе РТ

Татар-информ

11 июля 2018, 13:41

В мире

Жертвами нападения боевиков на департамент образования в Афганистане стали 10 человек

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Сегодня утром террористы взяли заложников в городе Джелалабад на востоке страны.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Жертвами нападения боевиков на департамент образования в Афганистане стали 10 человек, сообщает RT.

Сегодня утром в городе Джелалабад на востоке страны террористы взяли в заложники людей, находившихся в здании департамента образования.

Точное число боевиков и заложников не известно. На данный момент есть информация, что погибли по меньшей мере 10 человек.

За здание департамента велся ожесточенный бой. Сейчас полиции Афганистана удалось взять ситуацию под свой контроль.

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