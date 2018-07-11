Во время матчей ЧМ-2018 Казань на бесплатных поездах посетили 57 тыс. болельщиков

Пассажирами за месяц футбольного мероприятия стали фанаты из 122 стран.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Во время чемпионата мира по футболу, с 13 июня по 10 июля, правом бесплатного проезда на поездах до Казани и обратно воспользовались 57 тысяч болельщиков. Такую статистику приводит Транспортная дирекция чемпионата.

В столице Татарстана состоялись четыре матча группового этапа и еще два матча плей-офф. На бесплатных поездах в Казань прибыли болельщики из 122 стран.

Перевозку фанатов осуществляли 108 бесплатных поездов: 60 из них отправлялись из Казани (в Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Самару, Санкт-Петербург, Саранск и в Москву с промежуточными остановками в Саратове, Владимире и Твери), еще 48 прибывали в Казань (из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Саранска с промежуточными остановками в Твери, Москве и Владимире).

Дюжина дополнительных составов доставляла пассажиров на железнодорожный вокзал Казань-2 по пути между Москвой и Екатеринбургом.

В круглосуточном режиме 84 сотрудника «Транспортной дирекции-2018» помогали пассажирам с оформлением проезда на поездах. За это время проконсультировано более двух тысяч человек, из них 650 болельщикам билеты были оформлены непосредственно перед отправкой поезда.

Воспользовавшись железнодорожным сообщением, Казань помимо России посетили болельщики из Японии, Германии, Маврикия, Франции, Австрии, Ирана, Испании, Польши, Колумбии, Кореи, Германии и Аргентины.

На бесплатном для болельщиков поезде прибыл в Казань из Санкт-Петербурга и старейший болельщик аргентинцев Карлос Паскуаль Тула, который не пропустил ни одного матча своей сборной с 1974 года.

