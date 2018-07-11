Саймон Бартли дал высокую оценку строящемуся для WorldSkills-2019 Kazan Expo

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент WorldSkills International Саймон Бартли дал высокую оценку международному выставочному центру Kazan Expo, который строится для проведения в 2019 году соревнований 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Лаишевском районе РТ.
«Мы приехали сюда после просмотра мест, где будут проводиться соревнования WorldSkills. Когда Казань подала заявку на проведение WorldSkills в 2019 году, мне обещали, что место будет подходить для проведения подобного чемпионата. И вот почти 12 месяцев осталось до соревнований, и я могу сказать, что место – замечательное. Это здание может служить примером проведения соревнований между молодыми людьми со всего мира. Это будет первое такое здание по качеству. Сам объект и его расположение удобны для проведения таких соревнований», – сказал на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани Саймон Бартли.
Он подчеркнул, что столица Татарстана всегда продвигала навыки рабочих профессий. «Казань является первым городом, приведшим WorldSkills в вашу страну. И ваш Президент всегда продвигал идею проведения такого чемпионата в этом городе, он много раз говорил мне, что будущее Казани как экономического центра России зависит от навыков молодых людей», – заявил спикер.
Он напомнил, что WorldSkills Kazan 2019 пройдет в августе следующего года. «1,5 – 1,6 тыс. молодых людей со всего мира продемонстрируют, что навыки рабочих профессий меняют мир. Они будут соревноваться по 51 компетенции в навыках, общих для всего мира. Спрос на них растет, так как они необходимы для развития национальных экономик», – отметил Бартли.
Президент WorldSkills International также обратил внимание на работу волонтеров, с которыми он познакомился при посещении Фан-феста. «Был вчера в фан-зоне, смотрел матч. Волонтеры там работают в качестве послов от молодежи вашей страны. Все на самом высоком уровне. Они также согласились работать волонтерами в следующем году, мы используем их навыки», – заметил он.
Опыт проведения чемпионата мира по футболу будет использован при организации WorldSkills Kazan 2019, заключил спикер.
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