Гидрометцентр обещает Татарстану дожди и грозы из-за жары

В России пик жары придется на конец июля – начало августа.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Высокая температура воздуха, которая прогнозируется во многих регионах России, в том числе и в Татарстане, вызовет образование грозовых облаков и, соответственно, ливни и грозы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

В частности, в РТ осадки вероятны в четверг и пятницу, 12 и 13 июля. Речь идет, как следует из предварительного прогноза Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, о кратковременных дождях с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15 – 20 м/с.

В целом же по стране на этой неделе сильные дожди, грозы и град ожидаются преимущественно в южных регионах и Поволжье, а также на Урале и в ряде регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Жарче же всего будет на Северном Кавказе и прилегающих к нему территориях. Так, в Калмыкии температура воздуха достигнет 32 градусов, пояснил Голубев.

Пик же жары этим летом придется на конец июля – начало августа. В Татарстане, согласно прогнозу Гидрометцентра России, потепление начнется с воскресенья, 15 июля, когда воздух прогреется до 28 градусов.