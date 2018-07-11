Татарстанские кадеты заняли второе место в соревнованиях по футболу

В финале татарстанцы уступили лишь команде Чувашии, «бронза» же досталась сборной Удмуртии.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Сборная команда из Татарстана заняла второе место в состязании по футболу, которое прошло в юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец-1», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

В мероприятии, приуроченным к чемпионату мира по футболу, татарстанцы продемонстрировали отличную физическую подготовку и силу воли. В финале они уступили лишь команде Чувашии. «Бронза» досталась сборной Удмуртии.

Кроме того, вторую неделю в лагере «Гвардеец-1» ребята продолжают развивать навыки военного дела. На занятиях по инженерной подготовке подростки знакомились с образцами противотанковых и противопехотных мин производства России и основных иностранных государств.

Ребята сыграли в страйкбол, а также посетили Нижегородский цирк.