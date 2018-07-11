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(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Трое детей пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Бугульминском районе РТ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня утром в деревне Забуговорка на улице Заречной водитель грузовика сдавал задним ходом и не увидел автомобили, которые двигались сзади. В результате «КАМАЗ» протаранил «Ниссан Альмеру» с номерами Челябинской области и «Киа Рио» из Башкирии.
В аварии пострадали четыре человека, из них трое детей. Сотрудники ПСЧ №64 осмотрели место ДТП и отключили аккумуляторы легковых авто.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
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