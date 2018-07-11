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В Пестречинском районе РТ «Мерседес» разорвал пополам «УАЗ Патриот» из Москвы

Татар-информ

11 июля 2018, 12:35

Происшествия

Трое детей пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Бугульминском районе РТ

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Грузовик задним ходом протаранил две легковушки в деревне Забугоровка.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Трое детей пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Бугульминском районе РТ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром в деревне Забуговорка на улице Заречной водитель грузовика сдавал задним ходом и не увидел автомобили, которые двигались сзади. В результате «КАМАЗ» протаранил «Ниссан Альмеру» с номерами Челябинской области и «Киа Рио» из Башкирии.

В аварии пострадали четыре человека, из них трое детей. Сотрудники ПСЧ №64 осмотрели место ДТП и отключили аккумуляторы легковых авто.

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