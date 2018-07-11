Челнинская УК «Паритет» взыскивает с исполкома коммунальные платежи городского суда

(Набережные Челны, 11 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинская управляющая компания «Паритет» взыскивает с исполкома Автограда коммунальные платежи городского суда. Решение Арбитражного суда РТ по этому делу размещено на его сайте.
Речь идет о помещениях, расположенных в многоквартирном жилом доме 43/16 на проспекте Сююмбике. Здесь размещается структурное подразделение городского суда, занимающееся рассмотрением уголовных дел. Оно занимает более 2 тыс. кв. м площади. Согласно документам, помещения являются муниципальной собственностью.
УК «Паритет», в чьем управлении находится дом, в своем иске пояснила, что у исполкома образовалась задолженность по ЖКУ за прошлый год в размере 1 млн 156 тыс. рублей.
На суде представитель исполкома, возражая против исковых требований, заявил, что обязанность по своевременной оплате коммунальных и эксплуатационных услуг, связанных с содержанием суда, возложена на Управление Судебного департамента в РТ.
Однако суд не счел аргументы исполкома убедительными и вынес решение о необходимости полного погашения им образовавшейся задолженности. Исполком сейчас пытается обжаловать это решение.
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